Депутаты решили, кто будет представлять региональный парламент в Совете Федерации

Депутаты решили, кто будет представлять региональный парламент в Совете ФедерацииНа втором заседании нового созыва ЗС Владимирской области депутаты решили, кто будет представлять региональный парламент в Совете Федерации.Единороссы предложили на этот пост лидера областного отделения партии Ольгу Хохлову.Представляя кандидатуру Ольги Николаевно, Владимир Киселев выделил ее весомый опыт работы законотворцем. А сама Хохлова обещала, что в СовФеде будет отстаивать благоустройство городских пространств, поддержку здравоохранения и культуры. А также будет доносить предложения местных депутатов на федеральный уровень.За кандидатуру Ольги Хохловой проголосовали 26 депутатов, 4 человека были против и 2 депутата от голоса воздержались.Избранный сенатор ЗакСобрания Владимирской области поблагодарила коллег за доверие.Для справки