В больницу Жуковского на вертолете доставлены летчики истребителя МиГ-29, потерпевшего аварию в Подмосковье. По словам врачей, их здоровью ничего не угрожает – они пройдут обследование.

В больницу Жуковского на вертолете доставлены летчики истребителя МиГ-29, потерпевшего аварию в Подмосковье. По словам врачей, их здоровью ничего не угрожает – они пройдут обследование.Как уточнили ТАСС в Летно-исследовательском институте имени Громова, к которому приписан самолет, истребитель пилотировали директор Школы летчиков-испытателей ЛИИ Александр Крутов и летчик-испытатель Михаил Кондратенко. Полет был экспериментальным. По другим данным, пилотировал МиГ не директор школы, а его сын Евгений Крутов.Позднее стало известно, что летчик-испытатель Михаил Кондратенко в ходе катапультирования получил перелом одного из позвонков. Решается вопрос о необходимости перевода пилота на лечение в госпиталь Москвы. Второй летчик после обследования отпущен домой.Как добавили "Интерфаксу" в Объединенной авиастроительной корпорации, упавшему истребителю было 26 лет, но он не выработал свой ресурс и регулярно обслуживался. До 1994 года этот МиГ принадлежал военным. Все регламентные работы проведены в установленные сроки.Крушение самолет МиГ-29УБ потерпел недалеко от Егорьевска. Экипаж направил самолет в поле, после чего успешно катапультировался. Жертв и разрушений нет.