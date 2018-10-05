В Коломенском районе Подмосковья упал истребитель. Оба пилота МиГ-29 катапультировались и живы.

В Коломенском районе Подмосковья упал истребитель. Оба пилота МиГ-29 катапультировались и живы.Машина стала неуправляемой в полете из-за технической неисправности, сообщает "Интерфакс". Самолет вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском. МиГ-29 принадлежал Летно-исследовательскому институту имени Громова.Неуправляемый истребитель упал в лесу в районе села Дмитровское. На земле пострадавших и погибших также нет. На место происшествия выехали сотрудники оперативных и спасательных служб.МиГ-29 – советский и российский истребитель четвертого поколения. В кодификации НАТО его называют – Fulcrum – "Точка опоры" или "Средство достижения цели". Самолет начали производить в 1982 году.