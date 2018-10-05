Ольга Погодина дала откровенное интервью. Актриса объяснила, почему они с супругом, продюсером и ведущим Алексеем Пимановым, спокойно расстаются.

Ольга Погодина дала откровенное интервью. Актриса объяснила, почему они с супругом, продюсером и ведущим Алексеем Пимановым, спокойно расстаются.У Ольги Погодиной и Алексея Пиманова мало общих проектов. Чаще супруги каждый занимается своим делом, причем недавно Ольга взвалила на себя тяжелую ношу продюсерского дела, от которого получает колоссальное удовольствие. Однако это сопряжено с некоторыми трудностями, в частности, человеческого общения. Актриса объяснила: "Если ты возглавляешь производство, четко знаешь, что нужно делать, и начинаешь требовать этого от других, сразу перестаешь нравиться".Нередко Погодина работает с эффектными брутальными актерами, вследствие чего часто получает вопрос о том, не ревнует ли ее муж. "Ревность – чувство, присущее каждому человеку в той или иной степени, мы слукавим, если скажем, что совсем нет! Но профессия и понимание ее сути берут верх над обычными человеческими эмоциями", – поведала Погодина, напомнив, что однажды сам Пиманов снимал любовную сцену, в которой она была задействована. Что при этом он чувствовал, неизвестно, так как ни он, ни она это не обсуждали."Муж уезжает в экспедиции, я там не появляюсь. Это называется доверие. Люди должны давать друг другу воздух. И никогда не держать. Тогда всегда хочется возвращаться", – цитирует Ольгу Погодину .Кроме того, еще до заключения брака Ольга и Алексей общались на протяжении нескольких лет, что позволило ей убедиться, насколько он "прекрасный, добрый, глубокий человек". Впрочем, от конфликтов Погодина и Пиманов не защищены. Однако, по признанию Ольги, они никогда не ссорились по-крупному.Актриса рассказала: "Таких, как Леша, больше нет. Мне с ним повезло. Но и ему со мной, наверное. Мы оба сложные люди, нас непросто понимать другим людям. Мы оба должны всеми силами ограждать друг друга от негатива, это залог счастливой семейной жизни. Не всегда получается, каюсь, но надо стараться".