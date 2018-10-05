Создание обелиска – совместный проект ветеранов ОВД и студентов одного из учебных заведений.

4 октября в Петушинском промышленно-гуманитарном колледже состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию обелиска воинам-ополченцам.В церемонии приняли участие начальник ОМВД России по Петушинскому району подполковник полиции Вадим Кротков, почетный ветеран органов внутренних дел Владимирской области и ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Васильевич Гаврилов, представители ветеранских организаций ОВД, городской и районной администрации.Создание обелиска – совместный проект ветеранов органов внутренних дел и студентов колледжа. Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району и ветераны регулярно организуют экскурсии в музей отдела внутренних дел, проводят уроки мужества со школьниками и студентами, рассказывая, в том числе, и о подвиге земляков-ополченцев в годы Великой Отечественной войны. На одной из встреч и возникла идея создания обелиска.В течение года студенты и ветераны собирали материалы, средства, разрабатывали макет. Содействие в реализации проекта оказали руководство колледжа, исполнительные органы власти города, района и области, представители общественности.На церемонии открытия было отмечено, что подобных обелисков в стране немного и совместная работа ветеранов и студентов по увековечиванию памяти героев ВОв обязательно будет продолжена.