Злоумышленник проник в квартиру пожилой женщины, расположенную на втором этаже одного из домов на Чертановской улице, и пытался похитить ее вещи...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали 29-летнего москвича, подозреваемого в покушении на квартирную кражу.В ОМВД России по району Чертаново Центральное с заявлением о краже обратилась 79-летняя жительница района. По словам потерпевшей, неизвестный мужчина проник в ее квартиру, расположенную на втором этаже одного из домов на Чертановской улице, и пытался похитить ее вещи, но, увидев заявительницу, скрылся.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель столицы.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22