ОМВД России по району Зябликово устанавливает местонахождение пропавшего без вести Горбачева Игоря Владимировича 25.12.1994 года рождения...

ОМВД России по району Зябликово устанавливает местонахождение пропавшего без вести Горбачева Игоря Владимировича, 25.12.1994 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 10 сентября 2018 года.Приметы: славянской внешности на вид 20-25 лет, рост 170-175см, среднего телосложения, волосы короткие темно-русые.Был одет: не установлено.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО