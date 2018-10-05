Злоумышленник зашел в помещение кафе и, воспользовавшись отсутствием персонала, забрал ящик из кассового аппарата и скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г.Москвы задержали мужчину, подозреваемого в краже денежных средств из кафе.В полицию с заявлением обратился директор кафе, расположенного в 4 микрорайоне Зеленограда. Он сообщил, что обнаружил пропажу ящика из кассового аппарата с денежными средствами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 38-летний житель Зеленограда.Как было установлено, злоумышленник зашел в помещение кафе и, воспользовавшись отсутствием персонала, забрал ящик из кассового аппарата и скрылся.По данному факту СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу..Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31