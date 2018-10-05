Один из самых разыскиваемых преступников мафиозной организации Cosa Nostra арестован в Сицилии. Его имя не разглашается – Европол называет лишь инициалы: В.М. По их сведениям, он - сын одного из главарей Cosa Nostra и разыскивался властями Италии с 2016 года за причастность к тройному убийству.

Один из самых разыскиваемых преступников мафиозной организации Cosa Nostra арестован в Сицилии. Его имя не разглашается – Европол называет лишь инициалы: В.М.По их сведениям, это сын одного из главарей Cosa Nostra, который разыскивался властями Италии с 2016 года за причастность к тройному убийству на севере страны в 2006 году, передает RT.В ноябре 2017 года сообщалось, что в возрасте 87 лет в заключении умер босс сицилийской мафии Сальваторе "Тото" Риина. Вскоре его дочь Кончетта Риина открыла интернет-магазин по продаже кофе, который назвала в честь отца. Как только власти об этом узнали, магазин был закрыт.