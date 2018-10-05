Людмила Бундина подняла вопрос о льготах, «подаренных» губернатором Светланой Орловой накануне второго тура выборов главы региона.
Людмила Бундина подняла вопрос о льготах, «подаренных» губернатором Светланой Орловой накануне второго тура выборов главы региона.
Руководитель регионального отделения движения «Дети войны», депутат горсовета из фракции КПРФ Людмила Бундина подняла вопрос о льготах, «подаренных» губернатором Светланой Орловой накануне второго тура выборов главы региона.
Невыполненные обещания
Речь идёт о постановлении № 687, подписанном 18 сентября. В документе «детей войны» граждан, рождённых в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, вносят в перечень категорий, имеющих право покупать месячный социальный проездной билет. Похоже на то, будто накануне решающего тура губернаторских выборов Светлана Орлова
таким образом пыталась снискать благосклонность ещё одной группы избирателей.
«Светлана Юрьевна собирала все крупные общественные организации и говорила: «Я сегодня подпишу постановление о детях войны. Они будут ездить на муниципальном транспорте бесплатно». Я задала вопрос, сколько будет поездок. Мне ответили - 35 поездок, а это 17 в одну сторону и 17 в обратную сторону. Вопрос: а ещё 13 дней кто будет оплачивать, а то не сходится, давайте на целый месяц. Орлова ответила – разберёмся», - рассказывает Людмила Бундина.
Она задала вопрос: где оформить такой билет? На что ей ответили, там же, где покупают льготные проездные. Люди пошли туда, там ничего об этом не слышали. Так как Светлана Орлова
первый тур выборов не прошла, всё застыло.
«Я сейчас не знаю, что говорить людям: они идут, звонят, спрашивают, куда обращаться. Встаёт вопрос: возьмёт ли вновь избранный губернатор Владимир Сипягин этот вопрос на контроль, доведёт ли его до конца? После инаугурации я пойду на встречу с новым губернатором», - объяснила ситуацию депутат Владимирского горсовета.
Руководитель регионального отделения движения «Дети войны» предложила президиуму горсовета взять вопрос на контроль и составить обращение в департамент социальной защиты администрации Владимирской области, который должен выполнять постановление губернатора.
Несказанная «щедрость»
За несколько дней до выборов пресс-служба «белого дома» действительно сообщила о том, что «дети войны» получили право на льготный проезд на городских автобусах и троллейбусах на территории региона.
«Так называемые «дети войны» теперь смогут приобретать месячный социальный проездной билет наравне с другими категориями льготников. Соответствующее постановление подписала Губернатор Светлана Орлова
.
Социальные проездные билеты на городской общественный транспорт продают с 25 по 5 число каждого месяца в отделениях почтовой связи и пунктах продаж автотранспортных предприятий. Чтобы их купить, льготникам необходимо предъявить паспорт.
Вопрос социальной поддержки этой категории граждан на протяжении нескольких лет рассматривали на федеральном уровне, однако до сих пор не решили. По поручению Светланы Орловой разрабатывается проект регионального закона о «детях войны», который должен определить и законодательно закрепить их статус, установить для них областные льготы и меры поддержки. Во Владимирской области «детей войны» проживает более 100 тысяч человек», - сообщала накануне второго тура губернаторских выборов пресс-служба владимирского «белого дома».
Технически категорию «детей войны» включили в перечень льготников, указанных ещё в постановлении губернатора Николая Виноградова от 15 июня 2010 года № 700 «О введении на территории Владимирской области месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан».
Получается, что Светлана Орлова
щедро предоставила «детям войны» льготы, которые у них и так уже есть. Людям, родившимся в год окончания Великой Отечественной войны, сейчас минимум по 73 года, и как пенсионеры, они имеют право на покупку социального проездного билета на общественный транспорт. Соответствующие постановления, устанавливающие право пенсионеров на покупку месячного проездного билета существуют не только на федеральном, но и на муниципальном уровне - во Владимире, Коврове и Муроме.
Комментарий
Глава города Владимира Ольга Деева:
«Владимирский горсовет готов обратиться в областные структуры и узнать, у кого находится на рассмотрении вопрос обеспечения детей войны транспортными льготами».