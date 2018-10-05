Сотрудники МЧС вскрыли дверь с помощью ручного аварийно-спасательного инструмента «ИРАС»

Сотрудники МЧС вскрыли дверь с помощью ручного аварийно-спасательного инструмента «ИРАС»В пожарную часть города Гусь-Хрустального поступило сообщение о том, что в одной из квартир города взаперти оказалась 3-летняя девочка. Утром 5 октября местная жительницы вышла к соседке, а ее маленькая дочь закрыла входную дверь.На место происшествия немедленно выехали спасатели. Сотрудники МЧС быстро вскрыли дверь с помощью ручного аварийно-спасательного инструмента «ИРАС».К счастью, все закончилось хорошо. Девочка не пострадала, пока сидела в запертой квартире.Региональные спасатели напоминают, что нельзя оставлять маленьких детей без присмотра. Минуты, секунды невнимания, недогляда могут привести к трагедии!