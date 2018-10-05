Ани Лорак выступила в Киеве. Украинский политолог Алексей Голобуцкий не преминул пройтись по популярной исполнительнице, назвав ее потрепанной.

Ани Лорак выступила в Киеве. Украинский политолог Алексей Голобуцкий не преминул пройтись по популярной исполнительнице, назвав ее "потрепанной".Ани Лорак получила новый удар. Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица опубликовала фотографию, сделанную с ее концерта в Киеве. На снимке привлекательная исполнительница запечатлена в лаконичном черном платье с внушительным разрезом до бедра и на шпильках.Публикацию заметил украинский политолог Алексей Голобуцкий. В своем аккаунте в Facebook мужчина язвительно прокомментировал выступление Ани Лорак, намекнув на то, что артистку заставили спеть на Украине, а самой стране она не нужна. А еще Голубицкий одарил Лорак нелестными эпитетами."Лорак снова притащили в Киев, выступить сегодня с концертом во Фридом-хаусе. Что такое – в России уже совсем надоела потрепанная "дива", теперь для заработков годятся и скромные залы Украины? Как бы зубастые российские конкуренты окончательно не выдавили с тамошнего рынка Лорак как "неликвид" – куда нам ее девать тогда?!)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – издевательски написал Алексей Голубицкий.В комментариях многие подписчики оказались солидарны с политологом, но нашлись и те, кто выразил противоположное мнение. "Ну не такий Фрідом і скромний", "Ани красотка! Не надо грязи!" – встали на защиту певицы пользователи Сети.Кто-то предложил певице выступать в Турции, тем самым намекая на национальность ее мужа Мурата. Отметим, что из-за него имя Ани Лорак в последнее время полощется во многих СМИ. Напомним, в Сети не появилось видео, на котором муж певицы Мурат нежно обнимает некую темноволосую женщину в караоке-баре. Причем совершенно не скрываясь от любопытных глаз. Разразился скандал.