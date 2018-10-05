05.10.2018

2018-10-05 13:25:58

При столкновении трех фур погибли люди

В Омской области на трассе Челябинск-Новосибирск столкнулись три фуры. По предварительным данным, 59-летний водитель КамАЗа выехал на встречную полосу, где протаранил с большегрузные автомобили Scania и

Mercedes, пишет . В результате ДТП водители большегрузов скончались на месте аварии.