Авария в Александрове. На Красном переулке водитель Шкоды Октавия протаранил сразу несколько припаркованных авто.

Авария в Александрове. На Красном переулке водитель "Шкоды Октавия" протаранил сразу несколько припаркованных авто. По всей видимости, за рулём была девушка. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как иномарка несётся по городской улице с бешеной скоростью. Перестраиваясь, виновник ДТП зацепил сначала один припаркованный автомобиль, затем другой, потом третий. Все они были припаркованы вдоль тротуара. Чудом обошлось без человеческих жертв. Когда лихачка зацепила первую машину, мимо неё по тротуару проходила женщина с ребёнком. Они просто не могли видеть за спиной летящий на них автомобиль. А если б видели - отскочить в сторону вряд ли бы успели. Тротуар узкий, и рядом стена многоэтажного дома. Пешеходов не задело по счастливой случайности. Но женщина от неожиданности так испугалась, что ей стало плохо. И она повалилась на навес, который закрывал окна цокольного этажа дома.