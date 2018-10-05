Экс-участница “Дома-2” Тата Блюменкранц добыла компромат на пока еще мужа Валерия. В этом ей помогла жительница телестройки Таня Графова, которая рассекретила имя любовницы мужчины.

Экс-участница “Дома-2” Тата Блюменкранц добыла компромат на пока еще мужа Валерия. В этом ей помогла жительница телестройки Таня Графова, которая рассекретила имя любовницы мужчины.Девушки достали скриншоты переписки Блюменкранца и бывшего участника шоу Виталика Альперовича. В беседе Валерий признается, что предложил новой зазнобе приехать на проект.По словам Графовой, соперницу Таты зовут Лолита Алимова. Валерий давно флиртует с девушкой, и между ними был интим. Татьяна была свидетелем похождений Блюменкранца.Девушка вспомнила, что в ночь с первого на второе июня этого года Валерий отдыхал в компании друзей, среди которых оказались Альперович и та самая Алимова. "Тогда она подъехала к ним, они выпили… После Валера пошел с ней в машину, и они переспали. А Альперович стоял все это время на "шухере". А когда Тата ушла второй раз, он звал ее к себе", – сообщила Графова.После ухода Таты с проекта ее супруг принялся устелено искать себе новую любовь. Первой, кого он позвал к себе была давняя знакомая Лолита. Примечательно, что девушка сейчас проживает в Египте. Пока она не решается откликнуться на уговоры Блюменкранца. Об этом сообщает Dom2Life.ru.Добавим, что Валерий недавно сам обвинял жену в неверности. "Она приходит в отель без камер и занимается с Безусом… Как бы это корректнее сказать… Делает ему *** (ублажает орально. – Прим. ред.) на кровати, а рядом лежит маленький ребенок. Спасибо, мне такая женщина не нужна, всего доброго", – рассказал он шокированным поклонникам в Сети.