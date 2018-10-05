Смертельная авария произошла на трассе в Калининском районе области. Маршрутное такси столкнулось с рейсовым автобусом.
Смертельная авария произошла на трассе в Калининском районе области. Маршрутное такси столкнулось с рейсовым автобусом.
Транспортные средства
въехали на скорости лоб в лоб. По имеющейся
информации, ДТП случилось недалеко от населенного пункта Некрасово.
Известно, что ехавший из Старицы автобус врезался в маршрутный автомобиль
Ford Transit, который направлялся из Ржева. Об этом сообщили в ГУ МЧС по
региону, передает телеканал
В страшной аварии,
превратившей маршрутку в груду металла, погибли 13 человек. На месте
происшествия работают оперативные и экстренные
службы. По меньшей мере, там находятся как минимум шесть бригад скорой помощи. Кроме
того, в район ДТП вылетел вертолет Ми-8 санитарной авиации.
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