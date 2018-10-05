Смертельная авария произошла на трассе в Калининском районе области. Маршрутное такси столкнулось с рейсовым автобусом.

Смертельная авария произошла на трассе в Калининском районе области. Маршрутное такси столкнулось с рейсовым автобусом.Транспортные средствавъехали на скорости лоб в лоб. По имеющейсяинформации, ДТП случилось недалеко от населенного пункта Некрасово.Известно, что ехавший из Старицы автобус врезался в маршрутный автомобильFord Transit, который направлялся из Ржева. Об этом сообщили в ГУ МЧС порегиону, передает телеканалВ страшной аварии,превратившей маршрутку в груду металла, погибли 13 человек. На местепроисшествия работают оперативные и экстренныеслужбы. По меньшей мере, там находятся как минимум шесть бригад скорой помощи. Крометого, в район ДТП вылетел вертолет Ми-8 санитарной авиации.Материал дополняется