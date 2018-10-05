Анна Семенович дала откровенное интервью. Она рассказала о том, как с ней поделилась способом похудения Алина Кабаева, а фигуристка Ирина Лобачева показала кадры из операционной.

Анна Семенович дала откровенное интервью. Она рассказала о том, как с ней поделилась способом похудения Алина Кабаева, а фигуристка Ирина Лобачева показала кадры из операционной.После того, как Анна Семенович была вынуждена завершить спортивную карьеру, она полгода не понимала, чем ей заняться. Однако ей не было страшно, потому что она "всюду совала нос". Так семенович оказалась на телевидении. Вначале Семенович комментировала спортивные танцы, потом предложили делать десятиминутные репортажи на канале "Спорт"."У меня же много друзей-спортсменов. И ребята говорили мне такие вещи, которые, может быть, они не сказали бы обычной ведущей. Я своя была среди них. Помню, к Алине Кабаевой приезжала, она мне рассказывала, как она худела. Ире Лобачевой делали операцию на колене, так она мне даже дала кадры из операционной. Я зацепилась за эту работу", – цитирует Анну Семенович .Однако она ушла с телевидения, когда ее пригласили петь в группу "Блестящие". Причем пройдя кастинг, Семенович долго ждала звонка и даже начала сомневаться, как в один прекрасный день ей позвонили и сразу пригласили на гастроли."Самое смешное, все пришли в пуховиках, а я – с красной помадой. Они мне: "А ты куда вообще собралась?" Я думала, что нужно очень нарядиться, на каблуках была, а мы ехали куда-то в Сибирь. Мне Жанна Фриске говорит: "А кеды или кроссовки?" Я: "Не-а". Она: "У меня есть еще одни, запасные, я тебе их дам. Юль (Юлия Ковальчук. – Прим. ред.), у тебя есть пуховик, ты с собой брала? Жилетка? Дадим, если что". Короче, они меня переодели", – рассказала артистка.А еще за свою карьеру Семенович умудрилась сняться в кино, вести кулинарные шоу и передачу по радио "Дембельский альбом". Энергии Анны хватает на много проектов. "Привыкла, не могу остановиться. Но сейчас я сама себе продюсер, сама занимаюсь своим расписанием, и я стала больше давать себе времени на отдых", – отметила Семенович.