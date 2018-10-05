На телевидении впервые показали комнату, в
которой проживал будущий президент России во время учебы в Академии внешней
разведки. Владимир Путин жил в ней в течение года.
На телевидении впервые показали комнату, в
которой проживал будущий президент России во время учебы в Академии внешней
разведки. Владимир Путин жил в ней в течение года.
Интересно, что Путин проживал
там под так называемой школьной фамилией Платов. Такова традиция учебного
заведения.
На кадрах, обнародованных
в эфире программы "Код доступа" на телеканале "Звезда", показана небольшая
комната с тремя кроватями, столом и телевизором. При этом отмечается, что
современная обстановка комнат вуза намного более комфортная, чем та, в которой
когда-то жил будущий глава государства.
Номер комнаты в эфире не показали, чтобы у нынешних обучающихся
не появилось желания побороться за право в ней пожить. Сейчас в знаменитой
комнате обитают трое слушателей академии, даже не подозревая, что в ней
когда-то жил Владимир Путин.
Россияне в Сети восхищаются тем, как жил
будущий президент. Простая и скромная комната без излишеств многим показалась
очень уютной.
Напомним, что Владимир Путин
окончил Академию внешней разведки (Краснознаменный институт КГБ) в 1985 году по
специальности "внешняя разведка". Учебное заведение выпустило из своих стен многих известных людей: это и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, и гендиректор
корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, и экс-руководитель администрации президента, спецпредставитель
президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
Сергей Иванов и другие.