На телевидении впервые показали комнату, в которой проживал будущий президент России во время учебы в Академии внешней разведки. Владимир Путин жил в ней в течение года.

На телевидении впервые показали комнату, вкоторой проживал будущий президент России во время учебы в Академии внешнейразведки. Владимир Путин жил в ней в течение года.Интересно, что Путин проживалтам под так называемой школьной фамилией Платов. Такова традиция учебногозаведения.На кадрах, обнародованныхв эфире программы "Код доступа" на телеканале "Звезда", показана небольшаякомната с тремя кроватями, столом и телевизором. При этом отмечается, чтосовременная обстановка комнат вуза намного более комфортная, чем та, в которойкогда-то жил будущий глава государства.Номер комнаты в эфире не показали, чтобы у нынешних обучающихсяне появилось желания побороться за право в ней пожить. Сейчас в знаменитойкомнате обитают трое слушателей академии, даже не подозревая, что в нейкогда-то жил Владимир Путин.Россияне в Сети восхищаются тем, как жилбудущий президент. Простая и скромная комната без излишеств многим показаласьочень уютной.Напомним, что Владимир Путинокончил Академию внешней разведки (Краснознаменный институт КГБ) в 1985 году поспециальности "внешняя разведка". Учебное заведение выпустило из своих стен многих известных людей: это и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, и гендиректоркорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, и экс-руководитель администрации президента, спецпредставительпрезидента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспортаСергей Иванов и другие.