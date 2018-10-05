05.10.2018

2018-10-05 11:26:01

Россиянин убил двух детей и отца своей любовницы

В одном из частных домов в республике Коми найдены тела 54-летнего мужчины, его 14-летнего внука и 12-летней внучки. Всех троих убили, передает.



По предварительным данным, преступление совершили 38-летний сожитель матери погибших детей и его 37-летний приятель. Они объявлены в розыск.