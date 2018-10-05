Поставка российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию не скажется на эффективности израильских ВВС, располагающих американскими стелс-истребителями пятого поколения F-35.

Поставка российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию не скажется на эффективности израильских ВВС, располагающих американскими стелс-истребителями пятого поколения F-35.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность известил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби.Он заявил, что израильские самолеты настолько малозаметны, что ЗРК С-300 их просто не увидят. При этом он не исключил, что Израиль может уничтожить российские зенитно-ракетные комплексы – как с воздуха, так и с земли.Ханегби сослался на подобный случай, произошедший несколько месяцев назад с сирийской зенитной батареей.На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиация страны продолжит наносить авиаудары по Сирии, где располагаются цели поддерживаемого Ираном шиитского движения Хезболла, несмотря на поставки российских систем.В свою очередь, представитель министерства иностранных дел Франции Аньес фон дер Мюль выразила озабоченность поставкой С-300 в Сирию, обвинив Россию в том, что она поддерживает риск военной эскалации в регионе и отдаляет перспективу политического урегулирования в стране.Поставки С-300 начались после того, как сирийские ПВО по ошибке сбили 17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20. Министерство обороны РФ обвинило в этом ВВС Израиля, которые, по мнению российских военных вероломно подставили самолет под огонь сирийских зенитчиков.