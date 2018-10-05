Одним из гостей празднования дня рождения Алины Редель – ближайшей подруги Аллы Пугачевой – стал модельер Валентин Юдашкин. Он хотя и был одет, как всегда, с большим вкусом, но выглядел изможденным болезнью.

Одним из гостей празднования дня рождения Алины Редель – ближайшей подруги Аллы Пугачевой – стал модельер Валентин Юдашкин. Он хотя и был одет, как всегда, с большим вкусом, но выглядел изможденным болезнью.Не некогда цветущего Юдашкина сегодня страшно смотреть – землистый цвет кожи, впавшие глаза. Как говорят, кутюрье страдает сильными болями, от которых нет лекарства. И Валентин Абрамович тает на глазах, он поседел и полысел. В его окружении считают, что он теряет волосы из-за курсов химиотерапии. Ведь, как выяснилось, у Валентина обнаружилась опухоль в мочеполовой системе. Модельер перенес несколько операций, после которых ему стало лучше. Но коварная болезнь не отступила...Рак сегодня считается самой страшной из неизлечимых недугов – он унес жизни Леонид Броневого, Олега Табакова, Людмилы Рюминой, Жанны Фриске, Любови Полищук, Елены Образцовой, Валентины Толкуновой....О том, что Юдашкин борется с онкологией, незадолго до своей кончины сообщил Иосиф Кобзон. "Он упустил распространение метастазов, – рассказал певец. – Слава Богу, доктору удалось спасти Валю, правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью".По мнению Иосифа Давыдовича, если бы дизайнер обратился к медикам раньше, развития болезни и тяжелых последствий можно было бы избежать.Напомним, что помимо Юдашкина, на праздновании дня рождения Алины Редель собрались все сливки российского шоу-бизнеса: юморист Максим Галкин с братом, композитор Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой, модельер Валентин Юдашкин, режиссер Галина Волчек, кондитер Александр Селезнев, светская львица и адвокат Ида Достман и многие другие. Главной же звездой вечера стала певица Алла Пугачева.