Махачкалинский Анжи переживает серьезный финансовый кризис. Футболисты могут не выйти на матч 11 тура с ЦСКА, если не будут погашены долги по зарплате.

Махачкалинский "Анжи" переживает серьезный финансовый кризис. Футболисты могут не выйти на матч 11 тура с ЦСКА, если не будут погашены долги по зарплате.Генеральный директор клуба Олег Флегонтов сообщил, что задолженность выросла до 300 миллионов. Вратарь махачкалинцев Юрий Дюпин озвучил требования футболистов. Если игрокам не начнут погашать долги по зарплате, команда не выйдет на матч с ЦСКА, запланированный на 18 октября. Речь идет о выплате зарплаты за два месяца.Существует угроза снятия "Анжи" с чемпионата. В таком случае с остальных команд будут сняты очки, набранные в матчах с махачкалинцами.