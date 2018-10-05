Мужчина, подозревающийся в убийстве несовершеннолетней, показал следователям место, где оставил тело своей жертвы. Известно, что в 2008 году он был осужден на девять лет лишения свободы за сексуальное насилие в отношении 12-летней школьницы.

Следственный комитет разместил в сети кадры с места проведения неотложных следственных действий, проведенных правоохранителями на месте обнаружения тела 16-летней студентки аграрного колледжа из поселка Елань Волгоградской области.По данным следствия, 40-летний уроженец города Котово был задержан по подозрению в совершении убийства девушки.В ходе проверки показаний мужчина указал место, где он оставил тело убитой – окрестности села Дуплятка на границе Воронежской и Саратовской областей."Судебно-медицинским экспертам в рамках назначенной по делу экспертизы предстоит определить точные дату, время и причину наступления смерти, а также установить иные прижизненные телесные повреждения у несовершеннолетней", — говорится в сообщении ведомства.В пятницу, 5 октября, суд будет рассматривать ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение по статье "Убийство".Напомним, что 16-летняя пострадавшая пропала 20 сентября. В тот день она отправилась в учебное заведение, однако на занятиях так и не появилась. По словам одногруппников девушки, она пояснила, что идет домой и с тех пор ее никто не видел.Стражи порядка сумели выйти на след предполагаемого убийцы – выяснилось, что преступник, с недавних пор проживавший в Москве, приехал в гости к своей матери в Волгоградскую область и находился на территории региона в день исчезновения студентки, после чего уехал в столицу.В минувшую среду, 3 октября, злоумышленник был задержан в Москве и доставлен в Волгоградскую область."В ходе первого же допроса задержанный признался в убийстве студентки еланского колледжа и пояснил стражам порядка, что мотивом к расправе над девушкой стал внезапный конфликт", — отметили в СК РФ.Известно, что в 2008 году мужчина был приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима за сексуальное насилие в отношении 12-летней школьницы. Из заключения он освободился в марте минувшего года.