Туринский Ювентус столкнулся с последствиями от разгоревшегося вокруг своего нападающего Криштиану Роналду секс-скандала. В пятницу стало известно о том, что стоимость акций итальянского клуба упала на пять процентов.

Туринский "Ювентус" столкнулся с последствиями от разгоревшегося вокруг своего нападающего Криштиану Роналду секс-скандала. В пятницу стало известно о том, что стоимость акций итальянского клуба упала на пять процентов.Теперь стоимость одной акции равняется 1,25 евро за штуку, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на AFP. Эксперты связывают такое резкое снижение именно с обвинениями португальского футболиста в изнасиловании американской девушки. Стоит отметить, что сам трансфер Роналду в "Ювентус" минувшим летом повысил акции туринцев сразу на 55 процентов.Напомним, что Кэтрин Майорга ранее сделала заявление о том, что в 2009 году в Лас-Вегасе она была подвергнута действиям насильственного характера со стороны Роналду. По заверениям американки, это произошло в отеле, после чего португалец якобы заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание.