Социальная сеть Instagram ввела несколько функций, призванных помочь пользователям набрать больше новых подписчиков. Первая — это именные ярлыки (Nametag), которые нужно показывать людям, встреченным в реальной жизни.

Социальная сеть Instagram ввела несколько функций, призванных помочь пользователям набрать больше новых подписчиков. Первая — это "именные ярлыки" (Nametag), которые нужно показывать людям, встреченным в реальной жизни.Работают они по аналогии с QR-кодами. Наведя камеру на экран смартфона, пользователь сможет быстро считать "визитку", посмотреть информацию об аккаунте и добавиться в друзья.Nametag может быть персонализирован при помощи ярких цветов, тегов, стикеров, эмодзи и селфи. Чтобы отсканировать или кастомизировать экран, нужно открыть профиль, нажать на иконку меню в верхнем правом углу и выбрать новый пункт "Именной ярлык"."Визитки" доступны начиная с сегодняшнего дня в приложения для iOS и Android, пишет The Verge. Аналогичная функция давно реализована в других социальных сетях. Генерировать QR-коды, например, умеют Twitter, Facebook и Snapchat, а в Spotify таким способом можно находить музыкальные треки.∎Основатели Instagram покинули компанию читайте такжеПомимо "именных ярлыков", для некоторых учебных заведений США Instagram начала тестировать новые поля в профиле, в которых можно указать место обучения, год выпуска и членство в студенческих кружках. Список, в котором пользователи отсортированы по школе или вузу, году выпуска и интересам, должен упростить поиск однокурсников.