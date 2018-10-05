Кай уже долгое время живет со Снежной королевой. И тут вдруг однажды, проснувшись по утру рядом с ледяной красавицей, он осознал, что неудержимо мечтает о Герде - своей старой подруге.
- Хочу Герду! - безапеляционно заявил он Королеве.
- Хмм! Мой мальчик, зачем тебе эта брошенка и потеряшка? - удивилась Снежная.
- Хочу! Хочу! Хочу! - твердил Кай так настойчиво, что королеву этим достал.
- Ладно. - сжалилась она. - Будет тебе Герда если... Снежная королева достала из ледяного комода ледяные осколки с буквами и сказала:
- Соберешь из букв слово ""счастье"" - будет тебе Герда. А я пока отлучучь по делам.
Возвращается Снежная королева по прошествии недели и видит такую картину: Кай весь исцарапанный острыми льдинками, с безумными
неспавшими глазами, си
еще анекдот!