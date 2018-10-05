05.10.2018

2018-10-05 14:46:08

Скончалась обездвиженная после травмы известная актриса

На Украине скончалась актриса Неонила Крюкова. Ей было 74 года. О трагедии сообщила дочь артистки. "Очень просим помолиться за нее", – написала женщина в соцсети.



Причина смерти Крюковой не называется. Известно, что более 10 лет назад артистка получила травму позвоночника из-а чего оказалась прикована к постели.