Злоумышленник организовал контрабанду табачных изделий под видом отправления сувениров через таможенную границу Российской Федерации...

«Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении участника организованной группы, обвиняемого в незаконном перемещении через таможенную границу табачных изделий в крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В январе текущего года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по г. Москве и Московской области совместно с оперативниками из УВД по ТиНАО г. Москвы задержали подозреваемого.Как установлено в ходе расследования, фигурант организовал контрабанду табачных изделий под видом отправления сувениров через таможенную границу Российской Федерации.Установлено, что предварительно табачная продукция ввозилась на территорию Московского региона из ближнего зарубежья, после чего отправлялась в почтовых отправлениях под видом сувенирной продукции.Всего участниками организованной группы было реализовано более 8200 пачек табачных изделий на общую сумму более 700 тысяч рублей.По данному факту следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий». В отношении обвиняемого, 35-летнего приезжего, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Щербинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38