5 октября 1918 года коллегия НКВД РСФСР утвердила Инструкцию (Положение) об организации отделов уголовного розыска.

5 октября 1918 года коллегия НКВД РСФСР утвердила Инструкцию (Положение) об организации отделов уголовного розыска. Именно от этой даты начинается отсчет со дня образования службы уголовного розыска Российской Федерации. При Главном Управлении Советской Рабоче-Крестьянской милиции НКВД создается особое отделение – Центральное Управление Уголовного розыска» (Центророзыск).На Центророзыск возлагалась обязанность осуществлять контроль за деятельностью губернских и городских органов уголовного розыска, которые руководили работой подразделений на обслуживаемой территории. Первым начальником Центрального управления уголовного розыска ГУРКМ НКВД РСФСР был назначен Карл Розенталь.На протяжении всей истории служба уголовного розыска постоянно развивалась, совершенствовалось её структурное построение. В феврале 1919 году в уголовном розыске появились научно-технические подразделения. В их задачу входило исследование вещественных доказательств и применение регистрационных методов для учета и опознания уголовных преступников.В 30-е годы из состава службы стали выделяться самостоятельные направления работы, происходило перераспределение функций.В 1937 году была выделена линия по борьбе с хищениями государственного и общественного имущества и спекуляцией.Во время Великой Отечественной войны сотрудники уголовного розыска активно занимались борьбой с диверсиями, вредительством, мародёрством, паникерством и дезертирством. Многие оперативники вошли в состав истребительных отрядов, специализирующихся на уничтожении разведывательных групп противника и проведении диверсионных актов в тылу врага. Тысячи оперуполномоченных уголовного розыска отдали свои жизни на полях сражений, приближая победу над фашизмом.Послевоенный период для аппаратов уголовного розыска стал временем подъема, последовательного укрепления кадрового потенциала, улучшения материально-технической оснащенности. 17 января 1946 года издается приказ НКВД об усилении борьбы с преступностью, предусматривающий активизацию работы аппаратов уголовного розыска. В июле 1946 года Отдел уголовного розыска ГУМ МВД СССР был преобразован в Управление уголовного розыска (УУР).В конце 60-х годов обозначились реальные признаки улучшения положения дел. Происходит поиск новых организационных форм охраны порядка и борьбы с преступностью. Издается совместный приказ МВД СССР и Министерства высшего и среднего специального образования «О специализации подготовки кадров для органов милиции в учебных заведениях МВД СССР».В 70-е годы в системе уголовного розыска усиливается внимание к быстрому и полному раскрытию преступлений, что сопровождалось линией на широкую профилактику преступлений. В 1975-1980-х годах в структуре уголовного розыска проведены структурные изменения. Созданы отделения по борьбе с наркоманией, отдел розыска преступников, отдел по особо важным делам, инспекция по делам несовершеннолетних.В конце 1985 года в составе уголовного розыска были созданы подразделения по борьбе с организованной преступностью, которые сыграли важную роль в пресечении деятельности организованных преступных формирований.В 90-е года реформы, проводимые в стране, в том числе и в органах внутренних дел, укрепление вертикали федеральной власти и реализация мер, предусмотренных федеральными целевыми программами по усилению борьбы с преступностью, позволили обеспечить наступательность и оперативное реагирование на изменения криминальной ситуации, добиться реального снижения уровня преступности и стабилизации показателей уголовной преступности, снижения её общего уровня.В декабре 1989 года в связи с образованием Министерства внутренних дел Российской Федерации Главное управление уголовного розыска стало его структурным подразделением. В 1991 году ГУУР вошло в состав Союзной оперативно-розыскной службы МВД СССР и преобразовано в Центральное бюро уголовного розыска.После распада СССР все органы, учреждения и организации Министерства внутренних дел СССР перешли под юрисдикцию России с включением их в систему МВД РСФСР. Приказом МВД России утверждена структура центрального аппарата, согласно которой в составе криминальной милиции образовано Главное управление уголовного розыска (ГУУР СКМ МВД России).В 2004 году приказом МВД России в структуре центрального аппарата МВД России вместо Главного управления уголовного розыска создан Департамент уголовного розыска.В связи с принятием Федерального закона «О полиции» утверждено Положение и структура центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. В новой структуре Министерства вновь создано Главное управление уголовного розыска, функционирующее и в настоящее время.На сегодняшний момент ГУУР МВД России является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД России, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в области выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений общеуголовной направленности, розыска лиц, организации и осуществления оперативно-розыскной деятельности.