Страшное ДТП произошло утром 5 октября. На трассе в Тверской области столкнулись лоб в лоб полная пассажиров маршрутка и рейсовый автобус. 13 человек, находившиеся в маршрутном такси, погибли.
<a href="http://33live.ru/novosti/05-10-2018-smertelnoe-dtp-pod-tveryu-fotolenta.html" target="_blank">Смертельное ДТП под Тверью. Фотолента</a> - Страшное ДТП произошло утром 5 октября. На трассе в Тверской области столкнулись лоб в лоб полная пассажиров маршрутка и рейсовый автобус. 13 человек, находившиеся в маршрутном такси, погибли.
[url=http://33live.ru/novosti/05-10-2018-smertelnoe-dtp-pod-tveryu-fotolenta.html]Смертельное ДТП под Тверью. Фотолента[/url] - Страшное ДТП произошло утром 5 октября. На трассе в Тверской области столкнулись лоб в лоб полная пассажиров маршрутка и рейсовый автобус. 13 человек, находившиеся в маршрутном такси, погибли.