Звездная семья с двумя детьми большую часть времени проживает в собственном дворце в подмосковной деревне Грязь. Однако особняк площадью 2300 квадратных метров ежемесячно отнимает из бюджета Максима и Аллы Борисовны колоссальную сумму.

Звезднаясемья с двумя детьми большую часть времени проживает в собственном дворце в подмосковнойдеревне Грязь. Однако особняк площадью 2300квадратных метров ежемесячно отнимает из бюджета Максима и Аллы Борисовны колоссальнуюсумму.Шестиэтажный замок расположенна участке в один гектар. Здесь есть подземный гараж, большой бассейн и дажесемейный театр со сценой. Есть отдельное жилье и для помощников по хозяйству.Им и няням семья выплачивает по 100 тысяч рублей в месяц.Уход за огромным домом непрост. Ведь особнякпостоянно нуждается в ремонте. Регулярно приходитсявызывать специалистов, чтобы подлатать крышу замка. Дело в том, что строившиездание рабочие не учли его особенностей, и появилась угроза обрушения.Чтобы избежать ЧП, Максим украсил замок фигурами мифическихчудовищ и рыцарем с драконом. По словам специалистов, они закрывают недочетыстроителей."Началось обрушение фасадного камня замка из-за неправильногомонтажа, поэтому Максим пригласил нас исправить эти проблемы. И ещетребовалось закрыть выступающие элементы замка от снега и дождя", -цитирует мастера по медным изделиям Дениса Аксенова сайт "Комсомольскаяправда".О том, сколько конкретно Галкин тратит на обслуживание замка,можно лишь догадываться. Однако примерно эксперты эту сумму подсчитали. Учитываяналоги и коммунальные услуги, такой дом семье обходится приблизительно в 500 тысяч в месяц.