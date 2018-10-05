Звездная
семья с двумя детьми большую часть времени проживает в собственном дворце в подмосковной
деревне Грязь. Однако особняк площадью 2300
квадратных метров ежемесячно отнимает из бюджета Максима и Аллы Борисовны колоссальную
сумму.
Звездная
семья с двумя детьми большую часть времени проживает в собственном дворце в подмосковной
деревне Грязь. Однако особняк площадью 2300
квадратных метров ежемесячно отнимает из бюджета Максима и Аллы Борисовны колоссальную
сумму.
Шестиэтажный замок расположен
на участке в один гектар. Здесь есть подземный гараж, большой бассейн и даже
семейный театр со сценой. Есть отдельное жилье и для помощников по хозяйству.
Им и няням семья выплачивает по 100 тысяч рублей в месяц.
Уход за огромным домом непрост. Ведь особняк
постоянно нуждается в ремонте. Регулярно приходится
вызывать специалистов, чтобы подлатать крышу замка. Дело в том, что строившие
здание рабочие не учли его особенностей, и появилась угроза обрушения.
Чтобы избежать ЧП, Максим украсил замок фигурами мифических
чудовищ и рыцарем с драконом. По словам специалистов, они закрывают недочеты
строителей.
"Началось обрушение фасадного камня замка из-за неправильного
монтажа, поэтому Максим пригласил нас исправить эти проблемы. И еще
требовалось закрыть выступающие элементы замка от снега и дождя", -
цитирует мастера по медным изделиям Дениса Аксенова сайт "Комсомольская
правда".
О том, сколько конкретно Галкин тратит на обслуживание замка,
можно лишь догадываться. Однако примерно эксперты эту сумму подсчитали. Учитывая
налоги и коммунальные услуги, такой дом семье обходится приблизительно в 500 тысяч в месяц.