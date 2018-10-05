Октябрьский районный суд наказал 32-летнего начальника отдела ИК-5
Октябрьский районный суд наказал 32-летнего начальника отдела ИК-5
Бывший сотрудник одной из владимирских исправительных колоний осужден за многочисленные взятки. Октябрьский районный суд наказал 32-летнего начальника отдела ИК-5.
Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что в 2017 году мужчина позволил одному из заключенных приносить на закрытую территорию предметы, которые запрещены правилами – телефон и игровую приставку. За это осужденных лично либо через знакомых время от времени давал правоохранителю взятки.
С мая того года по январь 2018 года бывший сотрудник колонии получил от заключенного более 80 тысяч рублей, а так же смартфон, пылесос, планшет, кухонный комбайн и электрообогреватель. Также постоялец ИК полностью оплачивал мужчине расходы на телефонную связь и транспорт.
На суде обвиняемый во всем сознался. Приговором мужчине назначено 3.5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.