Октябрьский районный суд наказал 32-летнего начальника отдела ИК-5

Октябрьский районный суд наказал 32-летнего начальника отдела ИК-5Бывший сотрудник одной из владимирских исправительных колоний осужден за многочисленные взятки. Октябрьский районный суд наказал 32-летнего начальника отдела ИК-5.Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что в 2017 году мужчина позволил одному из заключенных приносить на закрытую территорию предметы, которые запрещены правилами – телефон и игровую приставку. За это осужденных лично либо через знакомых время от времени давал правоохранителю взятки.С мая того года по январь 2018 года бывший сотрудник колонии получил от заключенного более 80 тысяч рублей, а так же смартфон, пылесос, планшет, кухонный комбайн и электрообогреватель. Также постоялец ИК полностью оплачивал мужчине расходы на телефонную связь и транспорт.На суде обвиняемый во всем сознался. Приговором мужчине назначено 3.5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.