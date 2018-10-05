Кредит был одобрен, и женщина получила свыше 2 млн рублей. Позже выяснилось, что подозреваемая предоставила в кредитное учреждение поддельные документы...

Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по Гагаринскому району задержали 39-летнюю женщину по подозрению в получении кредита по поддельным документам.В ОМВД России по Гагаринскому району с заявлением о мошенничестве обратился сотрудник службы безопасности одного из столичных банков, расположенных на Ленинском проспекте. Мужчина рассказал, что в их организацию обратилась гражданка с целью получения кредита и предоставила необходимые документы. Кредит был одобрен, и женщина получила денежные средства в размере свыше 2 млн рублей. Позже выяснилось, что подозреваемая предоставила в кредитное учреждение поддельные документы.В результате отработки жилого сектора участковые уполномоченные полиции на территории Московской области задержали подозреваемую. Как выяснилось, деньги злоумышленница успела потратить.Следователем ОМВД России по Гагаринскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56