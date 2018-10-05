Осужденный в России за организацию терактов украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что прекращает голодовку с субботы.

Осужденный в России за организацию терактов украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что прекращает голодовку с субботы.Его заявление от 5 октября опубликовала "Новая газета". В нем режиссер констатирует критическое состояние своего организма и начавшиеся паталогические изменения внутренних органов. Сенцов сообщает, что из-за этого в ближайшее время к нему могут применить принудительное кормление, а потому он решил с 6 октября начать принимать пищу.Данное заявление изданию передал адвокат осужденного Дмитрий Динзе.ТАСС информирует, что лучшие диетологи Москвы по просьбе Федеральной службы исполнения (ФСИН) наказаний разработали для Сенцова специальную диету, которая позволит ему выйти из голодовки без осложнений для организма.Ранее сообщалось о том, что заместитель директора ФСИН РФ Валерий Максименко поблагодарил врачей ведомства, медиков Лабытнангской больницы и адвокатов Сенцова за то, что все вместе они совместными усилиями убедили режиссера выбрать жизнь.Как передает "Интерфакс", министерство юстиции России ответит до середины января 2019 года – в установленные законом сроки – на вопросы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Олега Сенцова.Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков пояснил, что в жалобе заключенного говорится о том, что в отношении него российскими властями имело место нарушение ряда Конвенции по защите прав человека и основных свобод – статьи № 3 (запрещение пыток) и № 5 (право на свободу и безопасность).В ответ ЕСПЧ предложила правительству России до 16 января 2019 года представить свои замечания относительно приемлемости и существа дела.В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима – по обвинению в создании на полуострове террористической группы.14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России.