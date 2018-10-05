В городе Гродно, автомобиль Volkswagen буксировал Hyundai и заглох на пешеходном переходе. Обе машины остановились по краям зебры. Прохожие, пересекая дорогу, споткнулись о трос, при этом мужчина неудачно упал и сломал ногу

Необычная история приключилась еще 1 октября, однако видео с произошедшим инцидентом было опубликовано милицией Белоруссии спустя три дня.В минувший понедельник житель Гродно попросил своего знакомого отбуксировать своей неисправный Hyundai до места ремонта.Водители привязали тросом сломанную машину к легковушке марки Volkswagen и аккуратно поехали к условленному месту.Как назло, автомобиль немецкого производства заглох на пешеходном переходе. Машины остановились таким образом, что "зебра" оказалась между ними.В это время зажегся зеленый свет, и немолодые супруги, ожидающие на тротуаре, пошли через дорогу и споткнулись о трос.Женщина смогла удержаться на ногах, а мужчина не повезло: он упал, да так неудачно, что сломал себе ногу. На место происшествия была вызвана скорая, и пострадавший был госпитализирован.