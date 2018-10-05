Вашингтон поддерживает трансформацию сил безопасности Косова в профессиональную многонациональную армию по стандартам НАТО. Как отметили в посольстве США в Приштине, США продолжают поддерживать дисциплинированную, прозрачную трансформацию СБК в профессиональные, многонациональные, оперативно-совместимые с НАТО вооруженные силы с ограниченным мандатом территориальной самообороны.

Вашингтон поддерживает трансформацию сил безопасности Косова (СБК) в профессиональную многонациональную армию по стандартам НАТО с ограниченным мандатом. Как отметили в посольстве США в Приштине, США продолжают поддерживать дисциплинированную, прозрачную трансформацию СБК в профессиональные, многонациональные, оперативно-совместимые с НАТО вооруженные силы с ограниченным мандатом территориальной самообороны.Пакет соответствующих законопроектов одобрен парламентским комитетом и направлен на утверждение депутатам. "Ни одна страна не может поставить вето на эту трансформацию", — подчеркнули американские дипломаты.Как отмечает РИА Новости, представители правящей партии косовского президента Хашима Тачи и оппозиции были единодушны в желании утвердить законопроекты, а премьер Косова Рамуш Харадинай заявил, что "Америка благословила" создание косовской армии по стандартам НАТО.Инициатором голосования выступил министр сил безопасности Косова Рустем Бериша.В настоящее время Приштина не имеет своей армии. Против этого выступает официальный Белград, ссылаясь на резолюцию 1244 Совбеза ООН. Формирование вооруженных сил Косова требует внесения изменений в конституцию при согласии не менее двух третей из 120 депутатов.