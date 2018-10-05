Бывший гендиректор научно-производственного объединения Алмаз, входящего в концерн Алмаз-Антей Игорь Ашурбейли заявил, что американцы кое-что подворовали из российских разработок, довели до определенной кондиции и выпустили зенитно-ракетный комплекс Patriot, единственный, который может сравниться с российским С-300.

Бывший гендиректор научно-производственного объединения "Алмаз", входящего в концерн "Алмаз-Антей" Игорь Ашурбейли заявил, что американцы "кое-что подворовали" из российских разработок, "довели до определенной кондиции" и выпустили зенитно-ракетный комплекс Patriot, единственный, который может сравниться с российским С-300.Об этом Ашурбейли заявил военному обозревателю "КП" Виктору Баранцу, при этом интервью еще не вышло – журналист рассказал об этом в эфире телеканала "Звезда".Ашурбейли также считает, что конкурентов российским ЗРК С-400 и С-500 в мире нет.Кроме того, по его словам, С-300 способны закрыть от ракет от 150 до 250 километров воздушного пространства, и если бы комплексы поставили в Сирию в 2013 году, то израильские F-16 не смогли бы "так просто" осуществить налет, при котором был сбит российский Ил-20.3 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что поставки С-300 в Сирию завершены. Система включает в себя 49 единиц техники, все компоненты доставлены на базу Хмеймим.