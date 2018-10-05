Нобелевскую премию мира в 2018 году поделят. И поделят на двоих, объявил Норвежский Нобелевский комитет в Осло. Награда присуждена Денису Мугвеге из Конго и 25-летней правозащитнице из Ирака, насильно ставшей наложницей исламских террористов Наде Мурад за работу по сексуальному насилию.

Нобелевскую премию мира в 2018 году поделят. И поделят на двоих, объявил Норвежский Нобелевский комитет в Осло. Награда присуждена Денису Мугвеге из Конго и 25-летней правозащитнице из Ирака, насильно ставшей наложницей исламских террористов Наде Мурад за работу по сексуальному насилию.Нобелевские лауреаты премии мира 2018 года отобраны из 329 кандидатов, среди которых 112 – это общественные и международные организации, сообщает РИА Новости. Денис Муквеге – врач-гинеколог. В 2008 году он стал лауреатом премии ООН по правам человека. А в 2014 году от руководства Европейского союза Муквеге получил премию имени Сахарова за свою работу по реабилитации женщин-жертв сексуального насилия. Надя Мурад также получила премию Сахарова в 2016 году за свободу мысли, а также премию имени Вацлава Гавела по правам человека. Теперь их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов оценены Нобелевским комитетом.Премия мира – одна из пяти наград, учредить которые завещал в конце XIX века шведский промышленник и изобретатель Альфред Нобель. Размер премий в 2018 году составляет 9 миллионов шведских крон. Это один миллион долларов США.Вручение Нобелевских премий традиционно происходит 10 декабря – в день смерти изобретателя динамита. Но научные премию вручаются в Стокгольме, а Нобелевская премия мира отдельно в Осло.Впервые Нобелевская премия мира была присуждена в 1901 году. Она вручалась 98 раз, ее получил 131 лауреат.