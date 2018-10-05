Пригрозил взорвать учебное учреждение и убить всех американцев.

Пригрозил взорвать учебное учреждение и убить всех американцев. Речь идёт о жителе Судогодского района 1969 года рождения, который позвонил оператору районной диспетчерской службы и сообщил, что планирует взорвать частное образовательное учреждение Американский дом и убить всех присутствующих там американцев. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ему может грозить штраф до 700 тысяч рублей и до 5 лет тюрьмы.