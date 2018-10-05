Американские СМИ написали, что экс-полковник российской разведки и перебежчик в США Александр Потеев жив. Считавшийся мертвым бывший полковник российской внешней разведки Александр Потеев оказался жив, - утверждает интернет-издание BuzzFeed News.

Американские СМИ написали, что экс-полковник российской разведки и перебежчик в США Александр Потеев жив. "Считавшийся мертвым бывший полковник российской внешней разведки Александр Потеев оказался жив", — утверждает интернет-издание BuzzFeed News.Издание напоминает, что информация о его смерти появилась в СМИ в июле 2016 года. Однако как утверждает BuzzFeed News, 9 октября 2016 года Потеев явился в магазин Wallmart, где приобрел лицензию на рыболовство, причем под своим настоящим именем.По данным американских журналистов, Потеев живет открыто под своим именем, дата рождения на лицензии для рыболовства совпадает с датой рождения, озвученной в российских СМИ.Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на BuzzFeed News, в качестве второго имени Потеев указывал имя Ник, однако, возможно, он имел в виду свое отчество — Николаевич.Кроме того, СМИ утверждают, что Александр Потеев регистрировался для участия в американских выборах 2016 года.В Службе внешней разведки РФ РИА Новости отказались прокомментировать эту информацию.В 2016 году некоторые авторитетные источники не исключали, что информация о кончине Потеева может не соответствовать действительности. Александр Потеев был заочно приговорен в России к 25 годам заключения, лишен воинских званий и наград.