Анастасия Волочкова давно стала главной в стране девочкой для битья. Чтобы она не делала, в каком бы образе и платье не появлялась, в нее все равно в нее летят камни и копья. Людям ведь только дай помыть чужие кости. А уж по безропотной хрупкой балерине пройтись сам бог велел.

Анастасия Волочкова давно стала главной в стране "девочкой для битья". Чтобы она не делала, в каком бы образе и платье не появлялась, в нее все равно в нее летят камни и копья. Людям ведь только дай помыть чужие кости. А уж по безропотной хрупкой балерине пройтись сам бог велел."Мои любимые белые розы мне преподнес глава г. Руза Максим Тарханов в середине нашего концерта после моей песни. В благодарность за благотворительное выступление. А я, в свою очередь, сказала ему слова восхищения за отношение к людям, за не безразличие к соцпроектам, за творческие коллективы, участвовавшие в концерте", – рассказала Волочкова о выступлении.В роскошном платье, с букетом белых роз – 42-летняя балерина выглядит очень эффектно и стильно. Она следит за собой, старается идти в ногу с модой. А подписчики ее страницы в социальной сети все зубоскалят и юродствуют. "Почем сегодня была бесплатная "благотворительность"?", "Вы любите быть востребованной 1 раз в пару месяцев? И то упрашивая главу города выделить вам средства на оплату беспонтового выступления", – спрашивают люди.А многие и вовсе в своих комментариях попытались публично унизить танцовщицу: "Как совместить две работы: эскортницей и с детьми на сцене?", "Волочкову, как петрушку, таскают, поят и подкладывают как подстилку", "Так еще и пела, бедные люди... Искренне жаль народ! Анастасия, чем городок так вам не угодил, за что им это светопреставление?", "Бузова вроде как поет, вы вроде как пляшете, так создайте дуэт двух бездарностей – хайп будет покруче вашей убогой рекламы. Хотя, о чем это я? Бузовой стыдно даже с вами здороваться".Слава богу, Настя никогда не опускается до выяснения отношений, не обижается, а просто идет свой дорогой, делает свое дело и живет в свое удовольствие. Чего и всем желает.