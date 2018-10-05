Один из них представлялся родственником и просил финансовой помощи

Один из них представлялся родственником и просил финансовой помощиДвух жителей Новосибирска и одного владимирца обвиняют в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Следствие установило, что с января по апрель этого года один из мужчин звонил жителям Владимира и представлялся их близким родственником. Взволнованным голосом мошенник рассказывал, что только что попал в аварию, в результате которой погибли люди. Он передавал трубку следующему из «телефонной банды», который притворялся полицейским. Лже-правоохранитель предлагал через курьера передать некую сумму денег, за которую близкого родственника не привлекут к уголовной ответственности за ДТП.Владимирцы, поверившие аферистам, отдавали 37-летнему местному жителю деньги, часть которых он переводил сообщникам в Новосибирск, а другую часть оставлял себе.Полицейские собрали базу доказательств, которая подтверждает 21 эпизод телефонных разводов. Всего мошенники смогла наворовать более миллиона рублей.Обвиняемые были задержаны и заключены под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд.