Над президентом США вновь насмехаются пользователи Сети. На сей раз – за кусочек бумаги, прилипшей к ботинку Дональда Трампа. Видео было снято, когда он поднимался по трапу самолета. Пользователи предположили, что это кусок туалетной бумаги.

Над президентом США вновь насмехаются пользователи Сети. На сей раз – за кусочек бумаги, прилипшей к ботинку Дональда Трампа.Видео было снято, когда он поднимался по трапу самолета. Пользователи предположили, что это кусок туалетной бумаги.WATCH: President Trump boards Air Force One with what appears to be toilet paper stuck to his shoe pic.twitter.com/A0AEYXXlXq— Joel Franco (@OfficialJoelF) 5 октября 2018 г.Под видео, которое разлетелось по "Твиттеру", много язвительных комментариев и разного рода предположений, где именно эта бумажка могла прилепиться к его ботинку, что это за бумажка и почему служба протокола не уследила за внешним видом президента, позволив ему так оконфузиться.