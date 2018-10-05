Музей под открытым небом. У здания регионального МЧС, на улице Горького, открыли экспозицию боевой техники. Это событие приурочено к 86-й годовщине образования гражданской обороны России.

Музей под открытым небом. У здания регионального МЧС, на улице Горького, открыли экспозицию боевой техники. Это событие приурочено к 86-й годовщине образования гражданской обороны России. Пока в коллекции только три экспоната. Это многоцелевой транспортёр-тягач, МАЗ-537 - тяжелый четырёхосный тягач военного назначения, а также БТР-60, боевая бронированная колёсная плавающая машина высокой проходимости. Вся эта техника ранее была на вооружении спасателей. Её образцы участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. С помощью таких машин устраняли последствия землетрясения в Армении. Применялась она и во многих других спасательных операцияхПавел Литов, зам. начальника ГУ МЧС России по Владимирской области: "Она отработала своё, она на ходу, просто большой срок службы. У нас приходит новая современная техника, и она уже под замену. Мы не стали списывать старую технику, а решили сделать аллею славы техники".Экспозиция будет пополняться, говорят спасатели. В скором времени здесь должны появиться ещё 2 машины, это бульдозер на артиллерийском тягаче, а также вертолёт МИ-2. А это уже современные машины, поступившие только что на вооружение в подразделения регионального МЧС. Четырьмя новыми пожарными автоцистернами будут распоряжаться владимирские, александровские и муромские спасатели. Ключи от машин вручил начальник регионального управления МЧС Владимир Белозёров.В завершение мероприятия спасатели и пожарные возложили цветы к бюсту маршала Василия Чуйкова, который был установлен у здания регионального управления МЧС в прошлом году, в день празднования 85-летия образования гражданской обороны.