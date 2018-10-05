Они учат нас не только наукам, но и отношению к жизни. 5 октября отмечается Всемирный день учителя. Своих наставников ученики и выпускники разных лет поздравляют и в нашей стране. В этот день в школах Владимира прошли праздничные концерты и линейки. Наша съёмочная группа побывала на уроке Инны Кутузовой. Она преподаёт английский язык в 6-й школе уже 59 лет. За все эти годы Инна Алексеевна ни разу не меняла место работы и выпустила более 10 поколений владимирских школьников. С педагогом по призванию пообщалась Маргарита Махрова.

Они учат нас не только наукам, но и отношению к жизни. 5 октября отмечается Всемирный день учителя. Своих наставников ученики и выпускники разных лет поздравляют и в нашей стране. В этот день в школах Владимира прошли праздничные концерты и линейки. Наша съёмочная группа побывала на уроке Инны Кутузовой. Она преподаёт английский язык в 6-й школе уже 59 лет. За все эти годы Инна Алексеевна ни разу не меняла место работы и выпустила более 10 поколений владимирских школьников. С педагогом по призванию пообщалась Маргарита Махрова.С Днём учителя Инну Кутузову ученики поздравляют по-английски. Она, как всегда, энергична и в курсе последних мировых новостей. А как иначе? Ведь вместе с учениками нужно шагать в ногу со временем. Английский сейчас стал интернациональным языком для общения в разных странах. С самого детства Инна играла в школу и всегда знала, что будет учителем, потому что любила узнавать что-то новое и делиться знаниями. Английский язык полюбила благодаря своему школьному педагогу. Своего "иняза" во Владимире тогда ещё не было, Инна Алексеевна закончила рязанский институт. На работу вернулась в родной город, в новенькую 6 школу. Свои первые ощущения от уроков помнит до сих пор.Инна Кутузова, учитель английского языка школы № 6 г. Владимира: "Я вошла в класс, мне было 22 года, а ученики уже были, школу открыли в 1956 году, я пришла в 59-м, я их старше была всего на 5 лет. Конечно, немножко мандражировала, но тем не менее, может быть, потому что я сразу сама с душой вошла в школу, и дети меня приняли, и я вот до сих пор здесь".Многие её выпускники сейчас на пенсии и приводят в школу уже своих внуков. "Иногда кажется, что весь город выучила", - шутит педагог. Трудно поверить, но на счету Инны Алексеевны более 10 поколений школьников.Инна Кутузова, учитель английского языка школы № 6 г. Владимира: "Это мои самые первые выпуски, 66-й год, а вот эти вот: Кузнецова Лариса, Демидова Оля, сестрёнки Мельниковы, Ирочка, - они мои самые любимые ученики, у нас с ними до сих пор связь. Вот поздравления с днём рождения, с праздниками, они меня поздравляют, я их поздравляю, без их поддержки я и жить не могу".Кстати, дочь Инны Кутузовой пошла по стопам мамы - тоже стала учителем английского. Главный педагогический секрет, говорит Инна Алексеевна, - любовь к людям, преданность профессии и жажда знаний - это важно в любом возрасте. Если тебе интересно жить, то это почувствуют и ученики.Дарья Пышонина, школьница: "У Инны Алексеевны невероятная харизма, это человек, который может привлечь к себе внимание, и поэтому с ней очень интересно учиться".Дмитрий Руденко, школьник: "Мне нравится английский язык, потому что наш преподаватель - один из лучших в школе. Главное - это дружелюбие и понимание учеников".Отдыхать Инне Алексеевне некогда: она пишет сценарии школьных мероприятий, проводит олимпиады и постоянно повышает профессиональное мастерство. По словам коллег, она - пример для подражания.Елена Гуськова, директор школы № 6 г. Владимира: "Она умеет общаться с людьми, и всегда с ней можно найти общий язык. Даже когда я составляю тарификацию, смотрю, сколько у меня лет и думаю, наверное, пора мне уже заканчивать, потом смотрю - сколько лет у Инны Алексеевны стаж и понимаю, что можно ещё поработать и равняться на Инну Алексеевну".Инна Кутузова рассказывает, несмотря на все трудности учительской работы, о смене профессии не подумала ни разу, возможно, потому, что сразу нашла своё истинное призвание.