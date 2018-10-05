5 октября в стране отмечается 100-летие со Дня образования уголовного розыска. В столичном главке прошли торжественные мероприятия...

5 октября в стране отмечается 100-летие со Дня образования уголовного розыска.В столичном главке прошли торжественные мероприятия, приуроченные к этому профессиональному празднику. В 1918 году, с первых дней создания новой структуры, о себе громко заявил МУР. Московский уголовный розыск и сегодня является ведущим оперативным подразделением полиции.В торжественных мероприятиях, посвященных профессиональному празднику, приняли участие начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, начальник УУР генерал-майор полиции Сергей Кузьмин, ветераны легендарного подразделения во главе с председателем Совета ветеранов МУРа генерал-майором милиции в отставке Василием Купцовым, а также личный состав.По традиции торжественное собрание началось у стелы «Благодарная Россия – солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга». Каждый год сюда приходят действующие сотрудники и ветераны подразделения, чтобы возложить к мемориалу венки и цветы в память о своих коллегах, преданных присяге до последней минуты жизни.«Уважаемые ветераны и сотрудники Уголовного розыска, мы собрались почтить память сотрудников, беззаветно служивших своему делу и отдавших жизнь в борьбе с преступностью. В этот знаменательный день поздравляю Вас от всей души, желаю крепкого здоровья, любви близких, крепкого тыла», - сказал начальник УУР генерал-майор полиции Сергей Кузьмин.Не так давно у сотрудников МУРа появилась и новая традиция. 3 года назад по инициативе Совета ветеранов подразделения на территории храма Знамения Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве был открыт памятник «Московским сыщикам, посвятившим жизни свои благому делу». Все участники мероприятия возложили венки и цветы к бронзовой скульптуре архангела Михаила со щитом Московского уголовного розыска.Торжественную часть в зале совещаний на Петровке, 38 открыл начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, который и сам работал в МУРе много лет, а с 2011 по 2012 годы возглавлял эту службу.«Сегодня для меня огромная честь поздравить ветеранов Мура, поздравить всех Вас с кем удалось мне вместе служить,– сказал Олег Баранов. – Спасибо за ваш труд, стойкость и преданность своей профессии, желаю здоровья, благополучия Вам и вашим близким, дальнейших успехов, прежде всего, в профессиональной деятельности. Берегите себя и личный состав. С праздником!»В свою очередь председатель Совета ветеранов МУРа Василий Купцов, который возглавлял МУР в непростое для страны время – 90-е годы, отметил, что сыск работает на народ и защищает свой народ, у сегодняшних сотрудников есть многое для выполнения служебных задач, в том числе серьезные технические возможности.В завершение торжественной части праздника оперативникам и руководителям Управления уголовного розыска за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие показатели в оперативно-служебной деятельности были вручены государственные и ведомственные награды, в том числе медаль МВД РФ «За доблесть в службе», медаль МВД РФ И.Д. Путилина, почетные грамоты и благодарности. Двоим сотрудникам столичной полиции были вручены нагрудные знаки МВД РФ «За отличную службу в МВД» I и II степени. Ветеранам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве вручили ценные подарки.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве