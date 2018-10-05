Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев не будет препятствовать движению поездов между Россией и Молдавией.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев не будет препятствовать движению поездов между Россией и Молдавией.Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с молдавским коллегой Павлом Филипом, отвечая на вопрос СМИ – не пострадают ли жители Молдавии, если Украина запретит движение поездов из России.Оба премьер-министра довольны встречей, отметив, что торговый обмен растет, достигнув отметки почти в 500 миллионов долларов.Отмечено, что молдавские граждане могут теперь находиться на территории Украины без визы три месяца в году.В середине августа министерство инфраструктуры Украины предложило запретить пассажирские автобусные перевозки и закрыть железнодорожное сообщение с РФ.При этом российские поезда на Украину не ходят после весны 2014 года. По украинской территории проходит лишь один транзитный поезд Москва-Кишинев-Москва с остановкой.