На 95-м году жизни скончался режиссер и оператор научно-популярного кино Махмуд Рафиков, снимавший советских космонавтов.

На 95-м году жизни скончался режиссер и оператор научно-популярного кино Махмуд Рафиков, снимавший советских космонавтов, передает РИА Новости.Рафиков был членом Союза кинематографистов России, заслуженным деятелем искусств России, режиссером и оператором научно-популярного кино.Рафиков после ВГИКа по распределению попал на киностудию "Моснаучфильм" в 1951 году, где проработал до 1993 года.На киностудии он оказался в киногруппе, призванной создавать фильмы для служебного пользования об испытаниях атомных и термоядерных бомб, баллистических ракет, атомных подводных лодках, а также о космонавтике.Рафиков не раз выполнял задания Игоря Курчатова и Сергея Королева, первым после приземления снимал Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Валентину Терешкову и многих других космонавтов.Режиссер награжден орденом "Знак Почета", удостоен почетного приза Национальной кинематографической премии "Ника" "За выдающийся вклад в российский кинематограф".