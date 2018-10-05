Елизавета Боярская стала очередной звездной гостьей передачи Киры Прошутинской Жена. История любви на канале ТВ Центр. Актриса рассказала о том, как влюбилась в актера Максима Матвеева и заявила, что никогда не будет бороться за мужчину.

Елизавета Боярская стала очередной звездной гостьей передачи Киры Прошутинской "Жена. История любви" на канале ТВ Центр. Актриса рассказала о том, как влюбилась в актера Максима Матвеева и заявила, что никогда не будет бороться за мужчину.Уже восемь лет Елизавета Боярская и Максим Матвеев счастливы в браке. У них подрастает сын Андрей, в скором времени артистка подарит супругу еще одного ребенка. Однако отношения Лизы и Максима развивались крайне медленно, хотя чувства в актрисе вспыхнули быстро."Когда я впервые увидела Максима, я настолько растерялась, что имени своего сказать не смогла. Влюбилась, в бездну какую-то упала. Но мы разошлись и больше трёх или четырех лет не виделись, хотя произвели друг на друга впечатление… Я внутренне его выбрала, но не стала делать никаких шагов", – рассказала Боярская.В следующий раз Максим и Елизавета пересеклись на съемках фильма "Не скажу". Тогда тоже ничего не произошло между актерами, ведь Матвеев был женат. "Если бы Максим не проявил инициативу в дальнейших отношениях, я бы в жизни не стала добиваться, никогда. Я никогда не буду бороться. За ребенка – да, в любых обстоятельствах. А за мужчину – нет…" – призналась Елизавета.Актеры поженились в 2010 году. Интересно, что на регистрацию в загс влюбленные пришли в повседневной одежде. Боярская объяснила такое решение: "Это был такой молодой выпад, вызов традициям – сейчас я так понимаю. Тогда же было абсолютное убеждение, что все эти свадьбы, караваи – это так пошло. А теперь, когда мои подруги выходят замуж, я реву на свадьбах. Я проще стала к этому относиться".По словам Боярской, они с Матвеевым ни разу не ссорились, хотя оба темпераментные люди. Елизавета рассказала: "Мы друг друга любим, мы склонны к самоанализу. Если у нас возникает камень преткновения, мы его всегда обсуждаем. И я всегда принимаю точку зрения Максима. Мы не повышаем никогда голоса… И я не знаю второго такого отца – он потрясающий папа. Он землю готов перевернуть ради Андрея".