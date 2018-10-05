В ВлГУ открыли бюст знаменитому русскому физику Александру Столетову, имя которого носит университет. Место выбрали в холле главного корпуса вуза, рядом с бюстом его брата-военачальника, героя Шипки, Николая Григорьевича.

В ВлГУ открыли бюст знаменитому русскому физику Александру Столетову, имя которого носит университет. Место выбрали в холле главного корпуса вуза, рядом с бюстом его брата-военачальника, героя Шипки, Николая Григорьевича. Открытие памятника приурочили к 10-летию со дня присвоения ВлГУ имени братьев Столетовых. Изваяние сделали в Болгарии. Там очень ценят наследие генерала Николая Столетова, который командовал болгарским ополчением в русско-турецкой войне 1877-78 годов. Бюст военачальника для университета изготовил болгарский скульптор Димитр Рашков. Теперь он создал и скульптуру брата-физика Александра Столетова.Димитр Рашков, скульптор (Болгария): "Когда начинает работать один скульптор, один художник рисует, он должен почувствовать объект. Я так глубоко почувствовал людей. Я думал, что знаю их долго. Чтобы они были вместе. Мне не трудно было реализовать эти портреты".К слову, накануне Владимир подписал меморандум с болгарским городом Карлово. Стороны договорились сотрудничать в сферах экономики, культуры, туризма, молодежной и социальной политики, а также экологии. Сближение двух городов началось в 2016 году. Именно тогда болгары передали в дар ВлГУ бронзовый бюст генерала Николая Столетова. По словам вице-мэра города Карлова, установка бюста ещё одного брата, физика Александра Столетова, поможет ещё больше укрепить отношения между двумя городами.Стойо Карагенски, вице-мэр города Карлово (Болгария): "Я чувствую, что эти контакты на уровне руководства города, на уровне молодёжи, учебных школ и учебных заведений надо продолжать, надо развиваться, потому что кровь одна и та же самая, славянская кровь, православная".