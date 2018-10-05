Алла Пугачева познакомилась с художницей, а позже и бизнесвумен Алиной Редель в 30-летнем возрасте, когда той было 42 года. Тогда у Пугачевой была затяжная депрессия по поводу очередной личной трагедии, и Редель ее поддержала. Она пригласила Примадонну в гости, и с тех пор является хранительницей всех секретов звезды. Примадонна и ее закадычная подруга вместе выходят в свет, вместе отдыхают то в Израиле, то в Латвии, живут по-соседству в подмосковной Грязи. Поэтому не поздравить подругу с днем рождения Примадонна не могла.

Алла Пугачева познакомилась с художницей, а позже и бизнесвумен Алиной Редель в 30-летнем возрасте, когда той было 42 года. Тогда у Пугачевой была затяжная депрессия по поводу очередной личной трагедии, и Редель ее поддержала. Она пригласила Примадонну в гости, и с тех пор является хранительницей всех секретов звезды. Примадонна и ее закадычная подруга вместе выходят в свет, вместе отдыхают то в Израиле, то в Латвии, живут по-соседству в подмосковной Грязи. Поэтому не поздравить подругу с днем рождения Примадонна не могла.Еще утром Примадонна рыдала у гроба Романа Карцева, сказала трогательную речь о почившем в бозе актере. А уже вечером она гуляла на веселой пирушке у подруги.Судя по фотография, которые стали появляться в социальных сетях, на торжестве собрались все сливки российского шоу-бизнеса -юморист Максим Галкин с братом, композитор Игорь Николаев с супругой-певицей Юлией Проскуряковой, модельер Валентин Юдашкин, режиссер Галина Волчек, кондитер Александр Селезнев, светская львица и адвокат Ида Достман и многие, многие другие.Филиппа Киркорова, судя по снимкам, на торжестве не было – у поп-короля в разгаре большой тур по Германии. Но Алину Редель он поздравил накануне – привез ей из Америки IPhone новейшей модели. Раз в год, по традиции, он делает ей такой царский подарок.Но, разумеется, королевой вечера была Алла Пугачева. Она умеет дружить и очень дорожит человеком, с которым рядом не один десяток лет. У них нет друг от друга секретов и они ближе, чем иные родные сестры. На фотографии она сидит в спортивном костюме перед бокалом. И кажется веселой, счастливой.Праздник откровенно удался – огромные живые бабочки, большой торт, сделанный Александром Селезневым, охапки живых цветов... Как говорят, расходились гости под утро – сытые, довольные и немного хмельные. Ведь такой праздник бывает только раз в году.